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En Az Lise Mezunu 127 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 22 Mayıs 2018

Trakya Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi. Başvuru yapmak isteyen adayların 22 Mayıs'a kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Peki başvurular nasıl olacak?

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En Az Lise Mezunu 127 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 22 Mayıs 2018

Trakya Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi. Başvuru yapmak isteyen adayların 22 Mayıs'a kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Peki başvurular nasıl olacak?

21 Mayıs 2018 Pazartesi 21:31
En Az Lise Mezunu 127 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 22 Mayıs 2018

Trakya Üniversitesi, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından 127 personel alımı yapıyor. Başvuru için son saatler !!

Traky Üniversitesi tarafından Mayıs ayı başında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 127 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında adayların KPSS'ye girmiş olması ve geçerli bir puan almış olması şartı aranmaktadır. Her kadro için başvuru yapan adaylar KPSS puan sıralaasına tabi tutulacak ve atamalar KPSS puanına göre yapılacak. Herhangi bir mülakat yapılmayacak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular şahsen alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 22 Mayıs mesai bitimine kadar Üniversite Personel Daire Başkanlığına gitmesi gerekmektedir.

  • Kimlik Belgesi fotokopisi,
  • Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
  • Sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge
  • KPSS sonuç belgesi
  • 1 adet fotoğraf 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.05.2018 21:47
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