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En Az Lise Mezunu 102 Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 30 Nisan 2018

Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi. Peki kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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En Az Lise Mezunu 102 Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 30 Nisan 2018

Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi. Peki kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

29 Nisan 2018 Pazar 15:10
En Az Lise Mezunu 102 Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 30 Nisan 2018

Yozgat Bozok Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından 102 kamu personeli alımı yapıyor.

Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu 102 kamu personel alımı yapılacağı bildirildi. DPB aracılığyıla yayımlanan ilana başvurular 30 Nisan günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların başvurusunu 30 Nisan mesai bitimine kadar yapması gerekmektedir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

SIRA

NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

2

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya Belgelendirmek şartıyla onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

2

Hemşire

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

3

Hemşire

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup çocuk yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

4

Hemşire

10

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

5

Hemşire

13

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

6

Hemşire

7

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak.

7

Hemşire

5

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

8

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

9

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

10

Hemşire

1

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

11

Hemşire

4

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

12

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup çocuk yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

13

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

14

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek şartıyla onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

15

Hemşire

2

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Sağlık Bakanlığı veya Üniversite onaylı sağlık kurumlarında iletişim, sağlık kurumlarında kalite yönetimi ve sağlık kurumlarında risk yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

16

Ebe

6

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

17

Eczacı

2

Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.

18

Diyetisyen

2

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

19

Laborant

3

Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak.

20

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

21

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

22

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi bölümü önlisans mezunu olmak.

23

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi bölümü önlisans mezunu olup perfüzyonist yetki sertifikasına sahip ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

24

Sağlık Teknikeri

4

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak.

25

Sağlık Teknikeri

1

Odyometri bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla Koklear İmplantasyon Programlama ve Takip eğitimi ile Otoakustik Emisyonlar ve Yenidoğan İşitme ve Tarama Programı eğitimi almış olmak.

26

Sağlık Teknikeri

1

Biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans mezunu olmak.

27

Sağlık Teknikeri

1

Diyaliz bölümü önlisans mezunu olmak.

28

Sağlık Teknikeri

1

Fizyoterapi teknikerliği bölümü önlisans mezunu olmak.

29

Sağlık Teknikeri

1

Protez ve ortez teknikeri bölümü önlisans mezunu olmak.

30

Sağlık Teknikeri

1

İlk ve acil yardım bölümü önlisans mezunu olmak.

31

Sağlık Teknikeri

5

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.

32

Diğer Sağlık Personeli

1

Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, VEMP, VNG testleri konusunda en az 2 yıl çalışmış olmak.

33

Diğer Sağlık Personeli

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

34

Diğer Sağlık Personeli

1

Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

35

Diğer Sağlık Personeli

1

Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olmak.

36

Diğer Sağlık Personeli

1

Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

37

Diğer Sağlık Personeli

1

Sağlık Meslek Lisesi sağlık memurluğu bölümü mezunu olup Perfüzyonist yetki sertifikasına sahip ve belgelendirmek şartıyla açık kalp cerrahisi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

İlana başvuru yapacak adayların Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, KPSS'ye girmiş ve geçerli bir puan almış olması gerekmektedir. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Adaylar KPSS sonucu, mezuniyet belgesi, kimlikleri ve 1 fotoğrafları ile başvurularını 30 Nisan mesai bitimine kadar Personel Daire başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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