En Az İlkokul Mezunu 825 Personel Alımı.. 6-7 Mayıs 2018 Tarihli DPB İlanları

DPB'de toplamda 11 ilan yayımlandı.
Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yayımlanan ilanlarda Üniversiteler ve kamu kurumları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda kamu personeli alımı yaptığını duyurdu.
HANGİ KURUMLARIN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
DPB aracılığıyla yayımlanan 11 ilanın başvuruları başladı. Yayımlanan bu ilanlarla kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından 825 adet kamu personeli alımı yapılacak.
BAŞVURU DETAYLARI
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alacak-Başvuru detayları için TIKLAYIN
- Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 102 Normal 5 Engelli 3 Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Toplamda 110 Geçici İşçi Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN (Başvurular 11 Mayıs'ta başlıyor)
- Ege Üniversitesi 264 Sözleşmeli Personel Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN
- Süleyman Demirel Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN
- ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU -Başvuru detayları için TIKLAYIN
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 Sözleşmeli Personel -Başvuru detayları için TIKLAYIN
- Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
- Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
- Amasya Üniversitesi Avukat Alım İlanı
- İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Akademik Personel Alacak
- Muş Alparslan Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akademik personel alım ilanı detayları için: www.dpb.gov.tr
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