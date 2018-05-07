En Az İlkokul Mezunu 825 Personel Alımı.. 6-7 Mayıs 2018 Tarihli DPB İlanları

DPB'de toplamda 11 ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yayımlanan ilanlarda Üniversiteler ve kamu kurumları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda kamu personeli alımı yaptığını duyurdu.

HANGİ KURUMLARIN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

DPB aracılığıyla yayımlanan 11 ilanın başvuruları başladı. Yayımlanan bu ilanlarla kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından 825 adet kamu personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alacak-Başvuru detayları için TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 102 Normal 5 Engelli 3 Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Toplamda 110 Geçici İşçi Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN (Başvurular 11 Mayıs'ta başlıyor)

(Başvurular 11 Mayıs'ta başlıyor) Ege Üniversitesi 264 Sözleşmeli Personel Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak -Başvuru detayları için TIKLAYIN

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU -Başvuru detayları için TIKLAYIN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 Sözleşmeli Personel -Başvuru detayları için TIKLAYIN

Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak

Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak

Amasya Üniversitesi Avukat Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Akademik Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Akademik personel alım ilanı detayları için: www.dpb.gov.tr

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