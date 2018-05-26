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En Az 50 KPSS ile Kadın-Erkek Kamu Personel Alımı

Spor Genel Müdürlüğü 50 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapıyor. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılan kamu personeli alımı için son başvuru tarihi 4 Haziran iken yaş şartı da 60.

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En Az 50 KPSS ile Kadın-Erkek Kamu Personel Alımı

Spor Genel Müdürlüğü 50 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapıyor. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılan kamu personeli alımı için son başvuru tarihi 4 Haziran iken yaş şartı da 60.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:08
En Az 50 KPSS ile Kadın-Erkek Kamu Personel Alımı

50 KPSS şartı ile Spor Genel Müdürlüğü 3200 kamu personeli alımı yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 3200 adet kamu personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana başvurular getiğimiz gün başladı ve 4 Haziran'a kadar devam edecek. 

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

Spor Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 3200 personel alımına ait kadro dağılımı şu şekilde açıklandı: 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü).

KPSS ŞARTI

Yayımlanan ilanda KPSS puan şartı ise şu şekilde verildi: Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak.

YAŞ ŞARTI

Yayımlanan ilanda alınacak personellerde aranan yaş şartı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak." 

MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

Spor Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. 

Başvuru yapmak için lütfen TIKLAYIN

Başvuru esnasında aşağıdaki evrakları sisteme yüklemeniz gerekecek.

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