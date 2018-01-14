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EGM Spiker ve Ses Sanatçısı Alımı Başvuruları Başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile memur alımı yapacak. İlana başvurular için süreç 15 Ocak günü başlıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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EGM Spiker ve Ses Sanatçısı Alımı Başvuruları Başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile memur alımı yapacak. İlana başvurular için süreç 15 Ocak günü başlıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

14 Ocak 2018 Pazar 18:58
EGM Spiker ve Ses Sanatçısı Alımı Başvuruları Başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvurular için geri sayım sona eriyor.  EGM spiker ve ses kayıtçısı alımı için başvurular 15 Ocak tarihinden itibaren alınacak.

EGM tarafından yapılan açıklamada Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde istihdam etmek üzere ses sanatçısı ve spiker alımı yapılacağı bildirildi.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

# Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak

Başvuru

İlana başvurular 15 Ocak tarihinde başlayacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 19 Ocak'a kadar bulundukları İl'in İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü vürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Kimlik belgesi,
# 2 vesikalık fotoğraf,
# Mezuniyet belgesi,
# KPSS sonuç belgesi.

Alınacak sayının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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