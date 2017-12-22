EGM Kadrolu Spiker ve Ses Kayıtçısı Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 60 Puan)

İçişleri Bakanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanda, Emniyet Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacağı açıklandı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında yapılacakı personel alımında Spiker ve Ses Kayıtçısı pozisyonlarında istihdam etmek üzere kadrolu personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak personel alımında Spiker olarak 1, Ses Kayıtçısı olarak 1 kişi alınacağı belirtildi.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

# Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında bulunduğu İlin Emniyet Müdürlüğüne şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Kimlik belgesi,

# Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

# İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

# KPSS sonuç belgesi.

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