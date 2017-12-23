EGM 3 Pozisyona En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alacak (Başvuru Şartları Açıklandı)

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün Devlet Personel Başkanlığı üzerinden 2 adet personel alım ilanı yayımlandı.

Önceki gün yayımlanan ilanlarda EGM toplamda 3 kadroda istihdam etmek üzere kadrolu kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB'de yayımlanan ilanda EGM, farklı İllerdeki kadrolarda istihdam etmek üzere hizmetli, Spiker ve Ses Kayıtçısı alımı yapacak. Hizmetli alımı için istenen mezuniyet şartı en az lise düzeyi olurken Spiker ve Ses Kayıtçısı alımı için ayrı mezuniyet şartı aranmaktadır.

Spiker ve Ses Sanatçısı

EGM tarafından yayımlanan ilanda Spiker kadrosunda istihdam etmek üzere 1, Ses Kayıtçısı kadrosuna da 1 olmak üzere toplamda 2 kadrolu memur alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeller Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı biriminde isithdam edilecek. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek adaylar arasından yapılan alımın tüm detaylarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

Hizmetli Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 farklı İlde Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam etmek üzere toplamda 27 hizmetli alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin 1'i Bayburt POMEM'de, 4'ü Diyarbakır, 8'i Hakkari, 2'si Tunceli, 11'i Şırnak ve 1'i Van'da bulunan Emniyet Müdürlüklerinde istihdam edilecek. İlana başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması şartı aranırken adayların 2016 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olması şartı aranmaktadır. İlanın tüm detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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