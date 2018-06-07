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EGM 2 Kadroya KPSS Puan Sınırı Olmadan Kamu Personeli Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 kadroda istihdam etmek üzere en az lise mezunu 3 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru şartları haberimizde.

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EGM 2 Kadroya KPSS Puan Sınırı Olmadan Kamu Personeli Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 kadroda istihdam etmek üzere en az lise mezunu 3 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru şartları haberimizde.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
EGM 2 Kadroya KPSS Puan Sınırı Olmadan Kamu Personeli Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Sosyal Tesisinde istihdam edilmek üzere ücreti sosyal tesis tarafından karşılanmak üzere Türkiye İş Kurumu Ankara Çankaya Hizmet Merkezi aracılığı ile 2 adet aşçı yardımcısı ve 1 adet kuru temizlemeci alımı yapılacağına yer verildi.

AŞÇI YARDIMCISI ALIMI

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • Güncel Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, adayların KPSS puanları esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Adli Sicil ve Arşiv kaydı bulunmamak.
  • Aşçı Yardımcısı görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmadığını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek.

KURU TEMİZLEMECİ ALIMI

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • Kuru Temizlemeci görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmadığını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek.
  • 2018 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak, adayların EKPSS puanları esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Adli Sicil ve Arşiv kaydı bulunmamak

BAŞVURU

KPSSAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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