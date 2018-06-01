Düzce Üniversitesi Mülakatsız 92 Kamu Personel Alımı Başvurusunda Son Günler !

Düzce Üniversitesi, geçtiğimiz gün yayımladığı ilanında en az lise mezunu 92 personel alımı yapacağını duyurdu.

Üniversite Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda sağlık personeli kadrosunda istihdam etmek üzere toplamda 92 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Laborant kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan alım için başvurularda son günlere girildi. İlana başvurular 4 Haziran mesai bitimi ile sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen evraklarla birlikte müracaatını bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Başvuru yapacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması, TC Vatandaşı olması ve yukarıda belirtilen mezuniyet şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesi

2 fotoğraf

CV

Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge

Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler

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