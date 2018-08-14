Düşük Puan İle Kamuya 652 Memur Alımı Yapılıyor!..İşte O İlanlar

Devlete bağlı birçok kamu kurum ve kuruluşları 55 ve 60 puan gibi çok düşük puanlarla kamu personeli, memur alımları yapıyor. Bu ilanların birçoğunu KPSScafe olarak değerli okurlarımıza ulaştırdık. Bu ilanları bir araya getirerek ilanları gözden kaçıranlar için yeniden derledik.

Birçok farklı kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları memur ve kamu personeli ihtiyaçlarını karşılamak için farklı pozisyonlarda personel alım ilanları yayınlıyorlar. Yayımlanan ilanlara göre kamuya düşük KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılıyor. Adayların başvuru işlemini gerçekleştirebilmeleri için yayımlanan ilanlarda belirtilen nitelikleri taşımak zorundalar.

Adaylardan genel olarak ;

T.C.vatandaşı olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Yapılacak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yukarıda belirtilen nitelikler tüm ilanlar için istenen genel şartlardır. Her ilan için ayrıca özel şartlarda istenmektedir.

Kamu kurumları ve kuruluşlarına düşük KPSS puanı ile toplamda 652 memur alımı yapılıyor. Derlediğimiz ilanlara göre alım yapan kurumlar ve alınacak personel sayısı şöyle;

TCDD 91,

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500,

Çardaklı Belediyesi 1

Devlet Demiryolları 91 Personel Alımı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) bünyesindeki personel eksikliği ihtiyacını karşılamak için KPSS 60 puan ile 91 kişilik boş kadro ile Taşımacılık alanında Makinist, Engelli ve Eski Hükümlü personel alımı yapacak. İlana başvurular 14 Ağustos'ta başlayacak. Son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak belirlenen ilan ile ilgili detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilana göre Müsteşarlıkta görevlendirilmek üzere 60 kişilik boş kadro ile, 23 Proje Mühendisi, 28 Proje Asistanı ve 9 Yönetici asistanı olmak üzere toplamda 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana başvurular 03 Eylül'de başlayıp son başvuru tarihi 18 Eylül 2018 tarihi olarak belirlenen ilan ilgili detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Çardaklı Belediyesi: Çardaklı Belediyesi personel eksikliğini gidermek için KPSS 55 puan ile memur alımı yapacağını duyurmuştu. Çardaklı Belediyesi'nin yayımladığı ilana göre başvuracak adayların en geç 15 Ağusros 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekemektedir. Tahsildar personeli alımı yapacak olan adaylar detaylı bilgi için Buraya Tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS en az 60 puan ile 500 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurmuştu. İBB'nin yayımladığı ilana göre Lise Mezunu, 375, Ön Lisans Mezunu 82 ve Lisans Mezunu 43 zabıta memuru alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuruları en geç 15 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

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