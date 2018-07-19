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DPB Naklen Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Devlet Personel Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda naklen Avukat alımı yapılacağına yer verildi.

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DPB Naklen Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Devlet Personel Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda naklen Avukat alımı yapılacağına yer verildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
DPB Naklen Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı.

Yayımlanan ilanda DPB, kurumlar arası nakil yolu ile Avukat alımı yapacağını duyurdu. 'Devlet Personel Başkanlığında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre kurumlar arası nakil yoluyla aşağıdaki niteliklere sahip Avukat unvanlı kadrolara naklen personel alımı yapılacaktır. Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.' başlığı ile yayımlanan ilanın detayları şu şekilde;

ŞARTLAR

•    Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A  maddesine göre Avukat unvanlı kadroda çalışıyor olmak,
•    Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari  soruşturma bulunmamak,
•     Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini  yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU

Atanma şartlarına haiz olan ilgililerin, başvuruda istenen belgelerle birlikte Devlet Personel Başkanlığına şahsen veya aşağıda yazılı iletişim adresine posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İSTENEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi
2- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi
3- Özgeçmiş

Başvurular 19 Temmuz 2018 –3 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İletişim Bilgileri: 

Adres : Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41 Kızılay-Çankaya/Ankara

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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