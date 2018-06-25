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DPB'de Yayımlandı: Tarım Bakanlığına 50 KPSS ile 2 Personel Alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 2 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

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DPB'de Yayımlandı: Tarım Bakanlığına 50 KPSS ile 2 Personel Alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 2 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:28
DPB'de Yayımlandı: Tarım Bakanlığına 50 KPSS ile 2 Personel Alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan yeni ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 adet mühendis alımı yapacağını duyurdu. KPSS 50 puan şartı ile yayımlanan ilanda alınacak personellerin sözleşmeli olarak Bakanlık bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yapılacak kamu personeli alımında adaylar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.
  • 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Askerlik durumu; askerlikle ilgisi bulunmamak. askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yapamayacaklardır.
  • 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
  • Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.
  • İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS ve KPDS'den son beş yıl içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.
  • Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak
  • Tarla Bitkileri Bölümü, Bitkisel Üretim Tarla Bitkileri Bölümü mezunu ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olması.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular şahsen Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (Sazlık Köyü Eski Deve Kuşu Çiftliği Toprakkale/OSMANİYE) adresine aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Sadece şahsen başvurular kabul edilmektedir.

Başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.06.2018 16:18
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DpbTarım BakanlığıPersonel AlımıMemur Alımı
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