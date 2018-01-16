Diyanet Naklen Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı İçin Ek Yerleştirme İlanı Yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ek yerleştirme ile naklen Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacağı belirtildi.

Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanlığımızca 19.08.2017 - 21.08.2017 tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılan "Kurum İçi Naklen Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı Sözlü Sınavı" sonucunda 70 ve üzeri puan alarak daha önceden hiç tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyen adaylara ek tercih hakkı verilerek naklen atamaları yapılacaktır.

Tercihler Be Zaman?

1- Adaylar tercih işlemlerini 17.01.2018 ile 18.01.2018 tarihleri arasında yapacaktır.

2- Adaylar 15'er tercih yapabileceklerdir.

3- Tercihlerine yerleştirme işlemi sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

4- Sözlü sınav başarı puanlarının eşit olması durumunda, MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin eşitliğinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

5- 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kurum İçi Naklen Kur'an Kursu Öğreticisi alımında tercihlerinden birine yerleşip göreve başlamayanlar ile ek yerleştirme kapsamında tercihlerinden birine yerleşip göreve başlamayanlar tercih işleminde bulunamayacaklardır.?

6- Söz konusu tarihler arasında tercih işleminde bulunmayan adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

7- Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde, kanuni mazereti olmaksızın yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların 3 yıl süreyle Kur'an kursu öğreticisi olarak atamaları yapılmayacaktır.

8- Adaylar yerleştirme sonuçlarını 19.01.2018 tarihinde öğrenebileceklerdir.

İlgililere duyurulur."

Kpsscafe.com.tr | Ankara