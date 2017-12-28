Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Açıktan Personel Alımı Yapacak! Duyuru Yayımlandı (En Az Lise Mezunu, KPSS 50 Puan)

Diyanet Açıktan Personel Alımı Yapacak! Duyuru Yayımlandı (En Az Lise Mezunu, KPSS 50 Puan)

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü , 2017 yılı açıktan atama sınavı duyurusu yayımladı. DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Başkanlığın taşra teşkilatında münhal bulunan müezzin-kayyım kadrolarına 2016 KPSS puanı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 50 kişi alınacak.

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuruda bulunacak adayların, 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesindeki şartları taşıması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki ortak nitelik şartlarını taşıması, en az imam hatip lisesi mezunu olması, KPSS'ye girmiş ve en az 50 puan almış olması (KPSS puan türlerine aşağıdan göz atabilirsiniz) gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak 15 Ocak 2018 tarihine kadar online e başvuru formunun doldurulması ve il müftülüğüne onaylatılması şeklinde gerçekleşecek. Alıma dair tüm detayları içeren duyuruya göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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