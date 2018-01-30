Dışişleri ve Adalet Bakanlığı Memur Personel Alıyor (Son Gün: 31 Ocak 2018)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafındna Devlet Personel Başkanlığı üzerinden memur alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor.

Son günlerde oldukça düşük sayılarda olsa da bazı kurumlar ilan yayımlamaya devam ediyor. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu kurumları bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan bazı ilanların başvuruları için de son günlere girildi. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurularında son saatlere girilen memur alım ilanlarını tek başlık altında derledik. Buna göre Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının memur alımlarına başvurular için son gün 31 ocak 2018 Çarşamba.

Adalet Bakanlığı 41 Personel Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından DPB'de iki adet ilan yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanlarda 2 kadroya personel alımı yapılacağı bildirildi. Buna göre Çözümleyici pozisyonunda istihdam etmek üzere 20 ve bilişim personeli pozisyonuna 21 olmak üzere toplamda 41 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Bilişim personeli mezuniyet şartı

Bilişim Personeli Pozisyonu Başvuru Özel Şartlarında ve Tüm Detaylara Gitmek için TIKLAYIN

Çözümleyici Pozisyonu

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) En az lisans mezunu olmak,

ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek, (*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Çözümleyici pozisyonu başvuru detayları için TIKLAYIN

Dışişleri Bakanlığı 10 Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı Aday Hukuk Müşaviri kadrosunda istihdam etmek üzere 10 personel alımı yapıyor. Başvuru şartları şu şekilde;

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak

# Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

# 2017 yılında yapılmış olan KPSS sınavındaki P4 veya P7 puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak,

# 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların https://sinav.mfa.gov.tr/ adresini ziyaret etmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Memur Alımı haberlerinden anında haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara