DİB En Az Lise Mezunu 9500 Kişi Alıyor-Başvuru İçin Son Saatlere Girildi

Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. İlana başvurular için son saatlere girildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Başkanlık bünyesinde taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular geçtiğimiz hafta başlarken son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 olarak açıklandı.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin a bendindeki belirtilen şartları taşıması, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak), Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olması, başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmaması, Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak, Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmaması gerekmektedir.

Kadro Dağılımı

Başvuru

Başvurular (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden başvuru formunu doldurması ve 16 Ocak tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmesi ile yapılacaktır.

# Kimlik,

# Mezuniyet belgesi,

# Hafızlık belgesi (İstenen pozisyonlar için)

# Sabıka kaydı,

# Askerlik durum belgesi,

Memur ve Personel Alım İlanları yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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