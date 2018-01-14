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DİB En Az Lise Mezunu 50 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (KPSS 50 Puan Şartı)

Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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DİB En Az Lise Mezunu 50 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (KPSS 50 Puan Şartı)

Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

14 Ocak 2018 Pazar 16:49
DİB En Az Lise Mezunu 50 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (KPSS 50 Puan Şartı)

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları yarın sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda Başkanlığın taşra teşkilatında münhal durumda bulunan 50 Müezzin-Kayyım kadrosu için personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular başladı. Başvuru sürecinde ise son gün 15 Ocak 2017 olarak açıklandı. 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak alım için, alınacak sayının 3 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü sınavın sonucuna göre kazanan adaylar belli olacak.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

# Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

# İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

# Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; imam-hatip lisesi mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

# Hafız olmak,

# Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

# Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların 15 Ocak Pazartesi mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden 2017 Yılı Açıktan Atama Sınavı (Müezzin-kayyım) başvuru formunu doldurmaları ve çıktısını alarak İl Müftülüğüne onaylatması gerekmektedir. Adaylar aşağıdaki evrakları İl Müftülüğüne giderken yanında götürecektir.

# T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya pasaport),

# Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

# Hafızlık belgesi,

# Adayın; sabıka kaydı ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

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