DHMİ En Az Lise Mezunu Mülakatsız 130 Memur Alımı Yapıyor

KPSS 2018/1 tercihleri devam ediyor.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne toplamda 130 adet memur alımı yapıldığına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız olarak yapılacak memur alımında başvurular devam ediyor.
TERCİHLER 5 TEMMUZ'A KADAR ÖSYM'DEN
KPSS tercihleri ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihler ÖSYM'ye bildirilecek ve 15 TL olan tercih ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.
DHMİ LİSE MEZUNU ALIM YAPILAN KADROLAR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü lise mezunu adaylar arasından 21 adet memur alımı yapmaktadır.
|KOD
|POZİSYON
|ALIM YAPILAN İL
|KADRO SAYISI
|191080089
|Teknisyen
|Adıyaman
|1
|191080097
|Teknisyen
|Ağrı
|1
|191080105
|Teknisyen
|Amasya
|1
|191080113
|Teknisyen
|Ankara
|2
|191080121
|Teknisyen
|Diyarbakır
|1
|191080129
|Teknisyen
|Erzincan
|1
|191080137
|Teknisyen
|Gaziantep
|1
|191080145
|Teknisyen
|Hakkari
|1
|191080153
|Teknisyen
|Hatay
|1
|191080161
|Teknisyen
|Isparta
|1
|191080169
|Teknisyen
|Kahramanmaraş
|1
|191080177
|Teknisyen
|Muğla
|1
|191080185
|Teknisyen
|Muğla
|1
|191080193
|Teknisyen
|Muş
|1
|191080201
|Teknisyen
|Nevşehir
|1
|191080209
|Teknisyen
|Sivas
|1
|191080225
|Teknisyen
|Tekirdağ
|1
|191080233
|Teknisyen
|Trabzon
|1
|191080241
|Teknisyen
|Van
|1
|191080217
|Teknisyen
|Şırnak
|1
ÖNLİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI
DHMİ önlisans mezunu 21 memur alımı yapıyor. Alım yapılan kadrolar ile kodları şu şekilde;
|KADRO KODU
|POZİSYON
|ALIM YAPILAN İL
|KADRO SAYISI
|291080689
|Arff Memuru
|Ağrı
|2
|291080737
|Tekniker
|Amasya
|1
|291080745
|Tekniker
|Ankara
|1
|291080697
|Arff Memuru
|Çanakkale
|1
|291080753
|Tekniker
|Erzincan
|1
|291080705
|Arff Memuru
|Hakkari
|2
|291080761
|Tekniker
|Hatay
|1
|291080713
|Arff Memuru
|Kars
|1
|291080769
|Tekniker
|Mardin
|1
|291080777
|Tekniker
|Muğla
|1
|291080785
|Tekniker
|Sivas
|1
|291080793
|Tekniker
|Tokat
|1
|291080801
|Tekniker
|Trabzon
|1
|291080809
|Tekniker
|Uşak
|1
|291080729
|Tekniker
|Van
|2
|291080817
|Tekniker
|Van
|1
|291080721
|Tekniker
|Şırnak
|2
LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI
Kodu Kadro İl Kontenjan (88)
391084113 Apron Memuru Adıyaman 2
391084121 Apron Memuru Ağrı 2
391084129 Apron Memuru Amasya 2
391084137 Apron Memuru Ankara 6
391084441 Memur Ankara 1
391084449 Memur Ankara 1
391084457 Mühendis Ankara 1
391084465 Mühendis Ankara 2
391084489 Programcı Ankara 3
391084145 Apron Memuru Antalya 8
391084153 Apron Memuru Balıkesir 1
391084169 Apron Memuru Bingöl 2
391084409 Arff Memuru Bingöl 2
391084177 Apron Memuru Çanakkale 2
391084185 Apron Memuru Denizli 1
391084193 Apron Memuru Diyarbakır 2
391084201 Apron Memuru Erzurum 2
391084209 Apron Memuru Gaziantep 1
391084473 Mühendis Gaziantep 1
391084217 Apron Memuru Hakkari 2
391084233 Apron Memuru Isparta 1
391084241 Apron Memuru İzmir 2
391084257 Apron Memuru Kars 2
391084265 Apron Memuru Kastamonu 1
391084273 Apron Memuru Kayseri 1
391084281 Apron Memuru Konya 1
391084289 Apron Memuru Malatya 1
391084249 Apron Memuru Kahramanmaraş 1
391084297 Apron Memuru Mardin 1
391084425 Arff Memuru Mardin 1
391084305 Apron Memuru Muğla 2
391084313 Apron Memuru Muğla 2
391084481 Mühendis Muğla 1
391084321 Apron Memuru Muş 2
391084433 Arff Memuru Muş 2
391084329 Apron Memuru Ordu 1
391084337 Apron Memuru Samsun 1
391084345 Apron Memuru Siirt 1
391084353 Apron Memuru Sinop 2
391084361 Apron Memuru Sivas 2
391084385 Apron Memuru Trabzon 3
391084369 Apron Memuru Şanlıurfa 2
391084393 Apron Memuru Van 2
391084161 Apron Memuru Batman 2
391084401 Arff Memuru Batman 1
391084377 Apron Memuru Şırnak 2
391084225 Apron Memuru Iğdır 2
391084417 Arff Memuru Iğdır 2
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Bu alımlar sadece 2016 kpss ile mi yapılıyor 2017 kpss geçerli degil mi ?