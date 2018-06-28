DHMİ En Az Lise Mezunu Mülakatsız 130 Memur Alımı Yapıyor

KPSS 2018/1 tercihleri devam ediyor.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne toplamda 130 adet memur alımı yapıldığına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız olarak yapılacak memur alımında başvurular devam ediyor.

TERCİHLER 5 TEMMUZ'A KADAR ÖSYM'DEN

KPSS tercihleri ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihler ÖSYM'ye bildirilecek ve 15 TL olan tercih ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

DHMİ LİSE MEZUNU ALIM YAPILAN KADROLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü lise mezunu adaylar arasından 21 adet memur alımı yapmaktadır.

KOD POZİSYON ALIM YAPILAN İL KADRO SAYISI 191080089 Teknisyen Adıyaman 1 191080097 Teknisyen Ağrı 1 191080105 Teknisyen Amasya 1 191080113 Teknisyen Ankara 2 191080121 Teknisyen Diyarbakır 1 191080129 Teknisyen Erzincan 1 191080137 Teknisyen Gaziantep 1 191080145 Teknisyen Hakkari 1 191080153 Teknisyen Hatay 1 191080161 Teknisyen Isparta 1 191080169 Teknisyen Kahramanmaraş 1 191080177 Teknisyen Muğla 1 191080185 Teknisyen Muğla 1 191080193 Teknisyen Muş 1 191080201 Teknisyen Nevşehir 1 191080209 Teknisyen Sivas 1 191080225 Teknisyen Tekirdağ 1 191080233 Teknisyen Trabzon 1 191080241 Teknisyen Van 1 191080217 Teknisyen Şırnak 1

ÖNLİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI

DHMİ önlisans mezunu 21 memur alımı yapıyor. Alım yapılan kadrolar ile kodları şu şekilde;

KADRO KODU POZİSYON ALIM YAPILAN İL KADRO SAYISI 291080689 Arff Memuru Ağrı 2 291080737 Tekniker Amasya 1 291080745 Tekniker Ankara 1 291080697 Arff Memuru Çanakkale 1 291080753 Tekniker Erzincan 1 291080705 Arff Memuru Hakkari 2 291080761 Tekniker Hatay 1 291080713 Arff Memuru Kars 1 291080769 Tekniker Mardin 1 291080777 Tekniker Muğla 1 291080785 Tekniker Sivas 1 291080793 Tekniker Tokat 1 291080801 Tekniker Trabzon 1 291080809 Tekniker Uşak 1 291080729 Tekniker Van 2 291080817 Tekniker Van 1 291080721 Tekniker Şırnak 2

LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI

Kodu Kadro İl Kontenjan (88)

391084113 Apron Memuru Adıyaman 2

391084121 Apron Memuru Ağrı 2

391084129 Apron Memuru Amasya 2

391084137 Apron Memuru Ankara 6

391084441 Memur Ankara 1

391084449 Memur Ankara 1

391084457 Mühendis Ankara 1

391084465 Mühendis Ankara 2

391084489 Programcı Ankara 3

391084145 Apron Memuru Antalya 8

391084153 Apron Memuru Balıkesir 1

391084169 Apron Memuru Bingöl 2

391084409 Arff Memuru Bingöl 2

391084177 Apron Memuru Çanakkale 2

391084185 Apron Memuru Denizli 1

391084193 Apron Memuru Diyarbakır 2

391084201 Apron Memuru Erzurum 2

391084209 Apron Memuru Gaziantep 1

391084473 Mühendis Gaziantep 1

391084217 Apron Memuru Hakkari 2

391084233 Apron Memuru Isparta 1

391084241 Apron Memuru İzmir 2

391084257 Apron Memuru Kars 2

391084265 Apron Memuru Kastamonu 1

391084273 Apron Memuru Kayseri 1

391084281 Apron Memuru Konya 1

391084289 Apron Memuru Malatya 1

391084249 Apron Memuru Kahramanmaraş 1

391084297 Apron Memuru Mardin 1

391084425 Arff Memuru Mardin 1

391084305 Apron Memuru Muğla 2

391084313 Apron Memuru Muğla 2

391084481 Mühendis Muğla 1

391084321 Apron Memuru Muş 2

391084433 Arff Memuru Muş 2

391084329 Apron Memuru Ordu 1

391084337 Apron Memuru Samsun 1

391084345 Apron Memuru Siirt 1

391084353 Apron Memuru Sinop 2

391084361 Apron Memuru Sivas 2

391084385 Apron Memuru Trabzon 3

391084369 Apron Memuru Şanlıurfa 2

391084393 Apron Memuru Van 2

391084161 Apron Memuru Batman 2

391084401 Arff Memuru Batman 1

391084377 Apron Memuru Şırnak 2

391084225 Apron Memuru Iğdır 2

391084417 Arff Memuru Iğdır 2

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