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DHMİ En Az Lise Mezunu Mülakatsız 130 Memur Alımı Yapıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Merkezi yerleştirme ile yapılacak kamu personeli alımı için detaylar haberimizde.

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DHMİ En Az Lise Mezunu Mülakatsız 130 Memur Alımı Yapıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Merkezi yerleştirme ile yapılacak kamu personeli alımı için detaylar haberimizde.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:16
DHMİ En Az Lise Mezunu Mülakatsız 130 Memur Alımı Yapıyor

KPSS 2018/1 tercihleri devam ediyor.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne toplamda 130 adet memur alımı yapıldığına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız olarak yapılacak memur alımında başvurular devam ediyor.

TERCİHLER 5 TEMMUZ'A KADAR ÖSYM'DEN

KPSS tercihleri ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihler ÖSYM'ye bildirilecek ve 15 TL olan tercih ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. 

DHMİ LİSE MEZUNU ALIM YAPILAN KADROLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü lise mezunu adaylar arasından 21 adet memur alımı yapmaktadır.

KOD POZİSYON ALIM YAPILAN İL KADRO SAYISI
191080089  Teknisyen Adıyaman 1
191080097  Teknisyen Ağrı 1
191080105  Teknisyen Amasya 1
191080113  Teknisyen Ankara 2
191080121  Teknisyen Diyarbakır 1
191080129  Teknisyen Erzincan 1
191080137  Teknisyen Gaziantep 1
191080145  Teknisyen Hakkari 1
191080153  Teknisyen Hatay 1
191080161  Teknisyen Isparta 1
191080169  Teknisyen Kahramanmaraş 1
191080177  Teknisyen Muğla 1
191080185  Teknisyen Muğla 1
191080193  Teknisyen Muş 1
191080201  Teknisyen Nevşehir 1
191080209  Teknisyen Sivas 1
191080225  Teknisyen Tekirdağ 1
191080233  Teknisyen Trabzon 1
191080241  Teknisyen Van 1
191080217  Teknisyen Şırnak 1

ÖNLİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI

DHMİ önlisans mezunu 21 memur alımı yapıyor. Alım yapılan kadrolar ile kodları şu şekilde;

KADRO KODU POZİSYON ALIM YAPILAN İL KADRO SAYISI
291080689  Arff Memuru Ağrı 2
291080737  Tekniker Amasya 1
291080745  Tekniker Ankara 1
291080697  Arff Memuru Çanakkale 1
291080753 Tekniker Erzincan 1
291080705  Arff Memuru Hakkari 2
291080761 Tekniker Hatay 1
291080713  Arff Memuru Kars 1
291080769 Tekniker Mardin 1
291080777 Tekniker Muğla 1
291080785 Tekniker Sivas 1
291080793 Tekniker Tokat 1
291080801 Tekniker Trabzon 1
291080809 Tekniker Uşak 1
291080729 Tekniker Van 2
291080817 Tekniker Van 1
291080721 Tekniker Şırnak 2

LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI

Kodu                     Kadro              İl    Kontenjan (88)    

391084113     Apron Memuru    Adıyaman    2    

391084121     Apron Memuru    Ağrı    2    

391084129     Apron Memuru    Amasya    2    

391084137     Apron Memuru    Ankara    6    

391084441     Memur    Ankara    1    

391084449     Memur    Ankara    1    

391084457     Mühendis    Ankara    1    

391084465     Mühendis    Ankara    2    

391084489     Programcı    Ankara    3    

391084145     Apron Memuru    Antalya    8    

391084153     Apron Memuru    Balıkesir    1    

391084169     Apron Memuru    Bingöl    2    

391084409     Arff Memuru    Bingöl    2    

391084177     Apron Memuru    Çanakkale    2    

391084185     Apron Memuru    Denizli    1    

391084193     Apron Memuru    Diyarbakır    2    

391084201     Apron Memuru    Erzurum    2    

391084209     Apron Memuru    Gaziantep    1    

391084473     Mühendis    Gaziantep    1    

391084217     Apron Memuru    Hakkari    2    

391084233     Apron Memuru    Isparta    1    

391084241     Apron Memuru    İzmir    2    

391084257     Apron Memuru    Kars    2    

391084265     Apron Memuru    Kastamonu    1    

391084273     Apron Memuru    Kayseri    1    

391084281     Apron Memuru    Konya    1    

391084289     Apron Memuru    Malatya    1    

391084249     Apron Memuru    Kahramanmaraş    1    

391084297     Apron Memuru    Mardin    1    

391084425     Arff Memuru    Mardin    1    

391084305     Apron Memuru    Muğla    2    

391084313     Apron Memuru    Muğla    2    

391084481     Mühendis    Muğla    1    

391084321     Apron Memuru    Muş    2    

391084433     Arff Memuru    Muş    2    

391084329     Apron Memuru    Ordu    1    

391084337     Apron Memuru    Samsun    1    

391084345     Apron Memuru    Siirt    1    

391084353     Apron Memuru    Sinop    2    

391084361     Apron Memuru    Sivas    2    

391084385     Apron Memuru    Trabzon    3    

391084369     Apron Memuru    Şanlıurfa    2    

391084393     Apron Memuru    Van    2    

391084161     Apron Memuru    Batman    2    

391084401     Arff Memuru    Batman    1    

391084377     Apron Memuru    Şırnak    2    

391084225     Apron Memuru    Iğdır    2    

391084417     Arff Memuru    Iğdır    2

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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erden 2 saat önce

Bu alımlar sadece 2016 kpss ile mi yapılıyor 2017 kpss geçerli degil mi ?

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