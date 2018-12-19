Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 45 Memur Alımı Yapıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2018/2 tercih işlemleri kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018/2 Merkezi Atama Tercih Kılavuzuna yer verien Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)'ye 45 merkezi atama usulü ile 45 memur alımı yapılacak. KPSS 2018/2 Merkezi Atama kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 45 Memur alımı hakkında tüm merak edilenler...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımlanarak KPSS 2018/2 merkezi atama tercih kılavuzunun erişime açıldığı belirtildi..

Buna göre tercihler bugün itibari ile başlayacak ve 20 Aralık 2018 yani 2018/2 KPSS tercihleri sona erene kadar devam edecek.

MEMUR ALIM DUYURUSU

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için;

22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir.

Tercihte bulunacak adayların Ek’te yer alan KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

DSİ 45 MEMUR ALIMI YAPACAK

DSİ’ye KPSS 2018/2 merkezi atama kapsamında lisans mezunu 45 kadrolu devlet memuru alımı yapılacağı açıklandı.

Ayrıca önlisans mezunu 10 kadrolu devlet memuru alımı yapılacağı bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA