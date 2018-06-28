Darphane'ye Mühendis ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılıyor

KPSS 2018/1'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 6 memru alımı yapacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 6 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 5'inin Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edileceğine yer verilirken 1'inin Mühendis kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.
Darphane ve Damga Matbaası'nın İstanbul'da buluna ngenel merkezinde istihdam edilecek olan personellerde aranan şartlar ve kadroların kodları ile başvuru şekli şu şekilde;
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
|1101
|Cinsiyeti Erkek olmak.
|3389
|Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
|4275 - Güvenlik
|5353 - Özel Güvenlik ve Koruma
|5359 - Savunma ve Güvenlik
|9182 - Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması
|6551
|Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip olmak.
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7303
|(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma ve Güvenlik Görevlisi).
MÜHENDİS
Mühendis kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak 1 personelde şu şartlar aranır:
|4530
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|9343 - Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
|4531
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3124 - Bilgisayar Mühendisliği
|5103 - Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|5137 - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
|8141 - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
|8156 - Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
|8309 - Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
BAŞVURU
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ilanına başvuru yapmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan KPSS 2018/1 tercih işlemlerine girmeniz gerekmektedir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 290650681 kodunu, Mühendis kadrosu için ise 390654041 kodunu girmeniz gerekmektedir.
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