Darphane'ye Mühendis ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılıyor

KPSS 2018/1'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 6 memru alımı yapacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 6 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 5'inin Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edileceğine yer verilirken 1'inin Mühendis kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

Darphane ve Damga Matbaası'nın İstanbul'da buluna ngenel merkezinde istihdam edilecek olan personellerde aranan şartlar ve kadroların kodları ile başvuru şekli şu şekilde;

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1101 Cinsiyeti Erkek olmak. 3389 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4275 - Güvenlik 5353 - Özel Güvenlik ve Koruma 5359 - Savunma ve Güvenlik 9182 - Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması 6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip olmak. 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma ve Güvenlik Görevlisi).

MÜHENDİS

Mühendis kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak 1 personelde şu şartlar aranır:

4530 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9343 - Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 4531 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3124 - Bilgisayar Mühendisliği 5103 - Bilişim Sistemleri Mühendisliği 5137 - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 8141 - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği 8156 - Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği 8309 - Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.

BAŞVURU

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ilanına başvuru yapmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan KPSS 2018/1 tercih işlemlerine girmeniz gerekmektedir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 290650681 kodunu, Mühendis kadrosu için ise 390654041 kodunu girmeniz gerekmektedir.

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