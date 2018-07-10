Danıştay Memur Alımı Başvuruları Alınıyor

Danıştay Başkanlığı memur alımı başvuruları önceki gün başladı.

Danıştay, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyurusunda şoför kadrosunda istihdam etmek üzere 6 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre istihdam edilecek memurlar, Danıştay Kanunu’nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay’ca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 10. dereceli Şoför kadrosunda çalıştırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1983 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

(E) * sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu E sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen D ve DE sürücü belgelerine sahip olan adaylar da başvurabilir

BAŞVURU

Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapacaklardır. Başvuru için son gün: 16 Temmuz.

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