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Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Personel Alımı Yapacak (Başvurular 8 Ocak'ta Başlıyor)

Danıştay Başkanlığı'nın Kadrolu personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Danıştay'ın resmi sitesinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda Danıştay'ın 2 kişilik şoför kadrosuna atama yapacağı, başvuruların 8 Ocak'ta başlayacağı ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

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Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Personel Alımı Yapacak (Başvurular 8 Ocak'ta Başlıyor)

Danıştay Başkanlığı'nın Kadrolu personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Danıştay'ın resmi sitesinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda Danıştay'ın 2 kişilik şoför kadrosuna atama yapacağı, başvuruların 8 Ocak'ta başlayacağı ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:24
Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Personel Alımı Yapacak (Başvurular 8 Ocak'ta Başlıyor)

Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Personel Alımı Yapacak (Başvurular 8 Ocak'ta Başlıyor)

Danıştay Başkanlığı'nın Kadrolu personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Danıştay'ın resmi sitesinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda Danıştay'ın 2 kişilik şoför kadrosuna atama yapacağı, başvuruların 8 Ocak'ta başlayacağı ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Başvuru işlemleri Danıştay'ın resmi sitesi olan www.danistay.gov.tr üzerinden başvuru formunun temini ve Eskişehir Yolundaki Danıştay Başkanlığı'na (Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 Ankara) şahsen teslimi şeklinde olacak. Posta ya da email yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Alıma ilişkin tüm detayları barındıran başvuru kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

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Son Güncelleme: 30.12.2017 13:28
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