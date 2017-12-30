Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Personel Alımı Yapacak (Başvurular 8 Ocak'ta Başlıyor)

Danıştay Başkanlığı'nın Kadrolu personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Danıştay'ın resmi sitesinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda Danıştay'ın 2 kişilik şoför kadrosuna atama yapacağı, başvuruların 8 Ocak'ta başlayacağı ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Başvuru işlemleri Danıştay'ın resmi sitesi olan www.danistay.gov.tr üzerinden başvuru formunun temini ve Eskişehir Yolundaki Danıştay Başkanlığı'na (Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 Ankara) şahsen teslimi şeklinde olacak. Posta ya da email yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Alıma ilişkin tüm detayları barındıran başvuru kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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