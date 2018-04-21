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Cumhuriyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu 103 Personel Alımı Başvuru Detayları

Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Önceki gün yayımlanan ilanda hemşire ve ebe kadrosuna sözleşmeli olarak personel alımı yapılacağı bildirildi.

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Cumhuriyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu 103 Personel Alımı Başvuru Detayları

Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Önceki gün yayımlanan ilanda hemşire ve ebe kadrosuna sözleşmeli olarak personel alımı yapılacağı bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:24
Cumhuriyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu 103 Personel Alımı Başvuru Detayları

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Cumhuriyet Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. 103 personel alımı için yayımlanan ilanda, Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programından mezun olan adaylar arasından 75, Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Programı mezun olan adaylar arasından 25 ve ebelik lisans mezunu adaylar arasından da 3 adet personel alımı yapılacağı açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlarI taşıyor olmak
  • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 7 Mayıs tarihine kadar alınacaktır. Adayların müracaatlarını Üniversite personel daire başkanlığına şahsen yapması gerekiyor.

  • Başvuru formu,
  • Mezuniyet belgesi,
  • KPSS sonuç belgesi,
  • Çalışma veya sigorta döküm belgesi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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