CÜ En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı

Çukurova Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Çukurova Üniversitesi 2016 KPSS (B) grubu puanına göre en az lise mezunu adaylar arasından 38 kamu personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi.

Kimler Başvurabilir?

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

# Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

# Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

# Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

# Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.

# Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

# Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların 25 Aralık 2017 tarihine kadar üniversite personel başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

# Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

# Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

# 1 Adet Resim

# Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)

# 2016 KPSS sınav sonuç belgesi.

ÖZEL ŞARTLAR

*Aranan nitelikleri belgelemek zorunludur.

1-Cardio Pulmoner Resusitasyon Belgesi

2-Neonatal Resusitasyon Programı Belgesi

3-Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Belgesi

4-Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

5-Göz Banka Teknisyeni Yeterlilik Sertifikası

6-Speküler Mikroskopi Sertifikası

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