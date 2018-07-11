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Bugün Yayımlandı: İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Genç Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 10 adet itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. İlan bugün yayımlandı.

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Bugün Yayımlandı: İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Genç Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 10 adet itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. İlan bugün yayımlandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:31
Bugün Yayımlandı: İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Genç Belediye Başkanlığı, zabıta ve itfaiye eri alımı için ilan yayımladı.

DPB'de bugün yayımlanan ilanda Genç Belediye başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPS 70 puan şartı ile 5 itfaiye eri ve 5 zabıta memuru olmak üzere 10 personel alımı yapacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
  • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 18-25 Temmuz tarihleri arasında Genç Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

  • İş Talep Formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Ozan 20 saat önce

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