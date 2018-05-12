Bu Memur Alımında KPSS ve Sözlü Mülakat Yok: 1623 Postacı Alımı

PTT geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanında KPSS şartı olmadan 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

PTT tarafından yayımlanan ilanda alım yapılacak 5 bin kadronun 1623'ünün Postacı kadrosuna yapılacağı bildirildi. Postacı kadrosu için iki adet başlık açıldı. Açılan başlıklara göre PTT yapacağı 1623 adet postacının 1000 adedini açıktan, kalan kadroyu da firmada mevcut çalışan personeller arasından yapacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

Sicil kaydı olmaması

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Açıktan yapılacak postacı alımı nda aşağıdaki özel şartlar aranır:

nda aşağıdaki özel şartlar aranır: İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, aşağıdaki verilen listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

PTT bünyesindeki adayların başvuru yapabileceği kadronun başvuur özel şartları şu şekilde;

30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

İki yıllık eğitim veren yüksekokullardan mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)

Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

BAŞVURU

PTT Personel alımına başvurular 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden başvurular yapılacak ve 60 TL olan sınav ücreti PTT'ye yatırılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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