BTK Kamu Personeli Alım İlanı (Memur Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı sayfasında bir personel alım ilanı yayımlandı.

BTK tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda kuruma giriş sınavı ile bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda 71 personel alımı yapılacağı bildirilirken alınacak personellerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolarda istihdam edileceği belirtildi.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

# En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

# 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

# 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

# Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,

# Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,

#Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 700 aday arasına girmiş olmak.

Kadro Dağılımına Göre Mezuniyet Şartı

Alınacak personellerin 18'i Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından, 18'i Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından ve 35'i Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından alınacak.

Başvuru

BTK personel alımına başvuru yapacak adayların kariyer.btk.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu internet ortamında doldurarak online olarka kuruma göndermesi gerekmektedir. Doldurulan bu formun çıktısını alarak aşağıdaki evraklarla 5 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında, Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile müracaatlarını yapması gerekir.

# Başvuru formu,

# Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

# KPSS sonuç belgesi.

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