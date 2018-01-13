BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

BTK tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda 71 personel alımı yapılacağı belirtildi. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bünyesine alınacak personeller Bilişim Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam edilecektir. Yapılacak personel alımı için sözlü ve yazılı sınav yapılacak.

Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıyor olması, 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar). 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı

Alınacak personellerden 18’i Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından,

18’i Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunları arasından,

35’i ise Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından alınacak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların kariyer.btk.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunu internetten doldurup gönderen adaylar formun çıktısını alarak aşağıdaki evraklarla birlikte 17 Ocak tarihine kadar Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

# Başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı sureti,

# Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

# KPSS sonuç belgesi,

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