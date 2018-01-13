Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda memur alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilana başvurular devam ediyor.

banner396

BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda memur alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilana başvurular devam ediyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:09
BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

BTK tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda 71 personel alımı yapılacağı belirtildi. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bünyesine alınacak personeller Bilişim Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam edilecektir. Yapılacak personel alımı için sözlü ve yazılı sınav yapılacak.

Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıyor olması, 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar). 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı

Alınacak personellerden 18’i Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından,

18’i Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunları arasından,

35’i ise Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından alınacak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların kariyer.btk.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunu internetten doldurup gönderen adaylar formun çıktısını alarak aşağıdaki evraklarla birlikte 17 Ocak tarihine kadar Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

# Başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı sureti,

# Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

# KPSS sonuç belgesi,

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Btk Memur AlımıMemur AlımıMemur Alımı 2018KPSSDpb Ilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye Şeker Fabrikalarına Kadrolu Büro Personeli, Bilgisayar Mühendisi ve Avukat Alınacak
Türkiye Şeker Fabrikalarına Kadrolu Büro Personeli, Bilgisayar Mühendisi ve Avukat Alınacak
İlan Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Personel Alımı Yapacak! (KPSS 50 Puan Şart)
İlan Yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Personel Alımı Yapacak! (KPSS 50 Puan Şart)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim