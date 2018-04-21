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Bozok Üniversitesi Mülakatsız 102 Kamu Personel Alımı Başvuru Detayları

Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli ve mülakatsız kamu personeli alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir?

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Bozok Üniversitesi Mülakatsız 102 Kamu Personel Alımı Başvuru Detayları

Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli ve mülakatsız kamu personeli alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir?

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:02
Bozok Üniversitesi Mülakatsız 102 Kamu Personel Alımı Başvuru Detayları

Bozok Üniversitesi, sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları devam ediyor.

Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapıyor. Hemşire, ebe, diyetisyen, Eczacı, laborant, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrosuna yapılacak personel alımında adayların 30 Nisan'a kadar başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. İlanda farklı kadrolara toplamda 102 adet kamu personeli alınacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sasyılı Devlet Memurları Kanununun 48 . maddesindeki genel şartları taşıyor olması, atanacağı görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, 2016 yılında yapılan KPSS B grubu sınavına girmiş ve geçerli bir puan almış olmsaı gerekmketedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen yapılacaktır. Adayların mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, başvuru formu ile Üniversite personel daire başkanlığına 30 Nisan'a kadar şahsen gitmesei gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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