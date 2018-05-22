Bir Belediye Daha Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise

Ozan Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.

Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 60 KPSS şartı ile zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımında başvuru yapacak adayların; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Kadro Ünvanı Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı Zabıta Memuru 1 LİSE VE DENGİ MEZUNU OLMAK Erkek/ Kadın KPSSP94 2016 KPSS den En az 60 Puan almak

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSS94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Lise ve dengi mezunu olmak .

B sınıf ehliyeti olmak

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar Kullanımı sertifikasına sahip olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 25 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Yozgat - Saraykent - Ozan Belediyesi adresindeki Ozan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesininfotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesininfotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Erkek adaylar için askerlik ilişiğin olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

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