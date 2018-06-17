Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile

Belediyelere en az okur yazar olan adaylar arasından memur, personel ve işçi alımları yapılıyor.
Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından memur, personel ve işçi alımları yapıldığına yer verildi.
Özellikle taşerona kadro sürecinin nihayete ermesinin ardından, belediyelerin bünyesindeki taşeron şirketler, artık İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. Bununla birlikte İŞKUR'da yüzlerce personel alıı için ilanlar yayımlandı.
BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar şu şekilde;
İBB 60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alım İlanı detayları için TIKLAYIN
Van Belediyesi Zabıta ve itfaiye eri alım ilanı için TIKLAYIN
Boğazlıyan Belediyesi 50 KPSS ile en az lise mezunu memur alımı detayları için TIKLAYIN
BAŞVURU
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan Belediye personeli alım ilanlarına başvurular da yine İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.
Taşeron şirketlerin belediyelere aldığı personel alımlarının detayları, ilan metinleri için TIKLAYIN
Belediyelerin ilanlarına gitmek için de aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma BELEDİYE yazarak ARA butonuna tıklayın. İkanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
MEMUR VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN;
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Niçin kürkiye genelinde k.marasta bel diye iSci ve memur alım yok saygılar