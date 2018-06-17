Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile

İŞKUR ve DPB aracılığıyla en az okur yazar adaylar arasından Belediyelere memur, personel ve işçi alımları yapılıyor. Yayımlanan ilanlar ile binden fazla personel alımı yapıldığına yer verildi.

banner396

Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile

İŞKUR ve DPB aracılığıyla en az okur yazar adaylar arasından Belediyelere memur, personel ve işçi alımları yapılıyor. Yayımlanan ilanlar ile binden fazla personel alımı yapıldığına yer verildi.

17 Haziran 2018 Pazar 16:09
Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile

Belediyelere en az okur yazar olan adaylar arasından memur, personel ve işçi alımları yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından memur, personel ve işçi alımları yapıldığına yer verildi. 

Özellikle taşerona kadro sürecinin nihayete ermesinin ardından, belediyelerin bünyesindeki taşeron şirketler, artık İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. Bununla birlikte İŞKUR'da yüzlerce personel alıı için ilanlar yayımlandı.

BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar şu şekilde;

İBB 60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alım İlanı detayları için TIKLAYIN

Van Belediyesi Zabıta ve itfaiye eri alım ilanı için TIKLAYIN

Boğazlıyan Belediyesi 50 KPSS ile en az lise mezunu memur alımı detayları için TIKLAYIN

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan Belediye personeli alım ilanlarına başvurular da yine İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.

Taşeron şirketlerin belediyelere aldığı personel alımlarının detayları, ilan metinleri için TIKLAYIN

Belediyelerin ilanlarına gitmek için de aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma BELEDİYE yazarak ARA butonuna tıklayın. İkanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.06.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Memuru AlımıIşkurKamu Personeli AlımıMemur AlımıBelediye Personel AlımıPersonel AlımıIşkur Ilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ramazan bas 50 dakika önce

Niçin kürkiye genelinde k.marasta bel diye iSci ve memur alım yok saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek
349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor
Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten
Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim