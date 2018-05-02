Beklenen Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi: Başvuru Ekranı Açıldı

Beklenen duyuru az önce geldi.
Sahil güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika duyurusunda en az lise mezunu uzman erbaş alımı başvuru ekranının açıldığı belirtildi.
İlan geçtiğimiz gün DPB'de ve Sahil Güvenlik Resmi internet sayfasında yayımlanmış, başvuruların da bugün başlayacağına yer verilmişti. 2 Mayıs'ın gelmesi ile uzman erbaş alımına başvuru yapacak adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmasığını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvuru ekranına haberimizde yer verdik. Başvurular bugün saat 15,00 itibariyle başladı.
ALIM YAPILAN BRANŞLAR VE İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI
|
Branş
|
Başvuru Kaynakları
|
Görev
Yapılacak
Birlikler
|
Yüzme
Testi
|
Muhafız
|
Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Muhafız, Muhafız Eri, Avcı Eri, Komando, Komando Manga Komutanı, Koruma Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı Yardımcısı, Tim/Takım/Manga/Kıta Çavuşu, Tim/Takım/Manga/Kıta Onbaşısı, Muhafız Manga Komutanı, Emniyet ve Muhafız Manga/Unsur Komutanı, Emniyet ve Muhafız Eri, Koruma Eri, Komutan Muhafızı, Komando Avcı Eri, Deniz Piyade ve Jandarma Asayiş sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1,3)
|
Yüzer/
Kara
|
Var
(NOT-2)
|
Kurbağa
adam
|
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-3)
2. Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi bölümü mezunu olmak. (NOT-3,5).
|
Yüzer
|
Var
(NOT-4,5)
|
Şoför
|
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Yeni tip sürücü belgelerinde "CE" veya "DE" sınıfı ehliyeti bulunmak.
2. Eski tip sürücü belgelerinde "D" sınıfı ehliyeti bulunmak.
(NOT-3)
|
Kara
|
Yok
|
İkmal
(Kamarot)
|
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında İkmal (Kamarot) Er sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.
2. Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
(NOT-3)
|
Yüzer/
Kara
|
Var
(NOT-2)
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
- En az lise mezunu olmak,
- 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4'ü incelemeleri gerekmektedir.),
- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
- Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
- Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak
- Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,
- En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).
BAŞVURU EKRANI
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve yeni kayıt kısmından başvurusunu yapması gerekmektedir.
Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN
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Hay askerlik şartınıza yaaaaaaaaaa
Yüzmeyi bilmeyen başvuru yapamazmi
Tecili olanlar başvuru yapabiliyormu
Askerlik yaş sınırı bir türlü 30 yapamadiniz bide bu lise şartları kaldirirsa normal askere alırkende lise mezunlarinida alın o zaman.