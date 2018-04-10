Beklenen KPSS Tercih Açıklaması Geldi: 9 Bin Sağlıkçı Alımı Tercih Tarihleri

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

Memur aaylarının büyük bir merakla beklediği sağlık personeli alımı KPSS tercih tarihleri belli oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

KILAVUZ ÖSYM ÜZERİNDEN YAYIMLANACAK

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

TERCİHLER 11-18 NİSAN'DA

Adaylar tercihlerini, 11 - 18 Nisan 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

DPB'DE YAYIMLANAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE;

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