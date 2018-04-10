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Beklenen KPSS Tercih Açıklaması Geldi: 9 Bin Sağlıkçı Alımı Tercih Tarihleri

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 9 bin kamu personeli alımı için KPSS tercih tarihlerinin belli olduğu duyuruldu.

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Beklenen KPSS Tercih Açıklaması Geldi: 9 Bin Sağlıkçı Alımı Tercih Tarihleri

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 9 bin kamu personeli alımı için KPSS tercih tarihlerinin belli olduğu duyuruldu.

10 Nisan 2018 Salı 10:51
Beklenen KPSS Tercih Açıklaması Geldi: 9 Bin Sağlıkçı Alımı Tercih Tarihleri

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

Memur aaylarının büyük bir merakla beklediği sağlık personeli alımı KPSS tercih tarihleri belli oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde; 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

KILAVUZ ÖSYM ÜZERİNDEN YAYIMLANACAK

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

TERCİHLER 11-18 NİSAN'DA

Adaylar tercihlerini, 11 - 18 Nisan 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

DPB'DE YAYIMLANAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE;

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Son Güncelleme: 10.04.2018 11:12
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ayşe 3 saat önce

lise mezunu 81 puanım var gelirmi acaba

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Engin 3 saat önce

Ön lisans acil tıp teknikeriyim puanım 79 atamam gelirmi karamsarım.

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