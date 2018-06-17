Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapıyor.
Geçtiğimiz ayın sonunda yayımlanan ve başvurulaır geçtiğimiz 4 Haziran günü başlayan ilanda Adli Tıp Kurumu, en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların farklı kadrolarda değerlendirileceğine yer verilirken alımda aranacak mezuniyet şartı, alınacak personellerin istihdam edileceği iller ve sayıları şu şekilde verildi.
|
DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )
|
Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )
|
7
|
ORTAÖĞRETİM
|
KPSS P94
|
Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
2
|
Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
4
|
Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
1
|
Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
2
|
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
2
|
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
2
|
Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı
|
1
|
Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü
|
2
|
Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü
|
3
|
Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü
|
1
BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Sicil kaydı olmaması
- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 27 hizmetli alımı için başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, başvurularını aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapabilirler.
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Bıktım şu kpss 70 puanından ya üniversite mezunu oldum hep 70puana takılıyorum piskolkjim bozuldu intihar bile edebilirim işsizlikten
Gam etme ALLAH yardımcı olur sen sabretBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu yaş şartını koyanlari Allaha havale ediyorum
70 puan tabanı kaldırılmalı bu nedir arkadaş bizi başka birşey yerine koymayın
Yaş şartını kaldırın artık sınava girerken kimse yaş sormuyor 78 puanım var yaş şartından başvuru yapamıyorumm