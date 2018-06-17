Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile hizmetli alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ederken başvuru şartları ve başvuru şekli adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.