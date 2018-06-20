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Başvurular Bitiyor: 200 İKM-Hizmetli-Teknisyen-Sağlık ve Büro Personeli Alımı

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından İKM, büro personeli, hizmetli, sağlık personeli ve teknisyen alımı yapıyor. KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından yapılan alıma başvuru için son günlere girildi.

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Başvurular Bitiyor: 200 İKM-Hizmetli-Teknisyen-Sağlık ve Büro Personeli Alımı

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından İKM, büro personeli, hizmetli, sağlık personeli ve teknisyen alımı yapıyor. KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından yapılan alıma başvuru için son günlere girildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:57
Başvurular Bitiyor: 200 İKM-Hizmetli-Teknisyen-Sağlık ve Büro Personeli Alımı

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından 200 personel alımı yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanda Adli Tıp Kurumu, en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan ilana başvuru için son gün 22 Haziran olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların 22 Haziran günü saat 17,00'a kadar internet üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

POZİSYON

GÖREV YERİ

POZİSYON

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ( OTOPSİ )

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

5

KPSS P94

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

(Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp

Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Bilecik Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2

Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Karaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

görev alacak ve atandığı yerdeki görevine

başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp

1

Kars Adli Tıp Şube Müdürlüğü

Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle

Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)

Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Muş Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Osmaniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Sinop Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

POZİSYON

GÖREV YERİ

POZİSYON

SAYISI

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİS ( FİZİK )

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

7

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER )

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

4

Kimya lisans programından mezun olmak.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

4

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

4

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

3

Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

7

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

4

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2

Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

3

Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01

Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

BİYOLOG

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

POZİSYON

GÖREV YERİ

POZİSYON

SAYISI

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

LABORANT

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

3

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

1

Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

2

Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

HEMŞİRE

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

2

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık OMretmaöuğrlrueğtiuml iKsaunrusmplraorgınraınmAıncdilaTnıpmAelzaunnı voelmDakll.arı veya

İNFAZ VE KORUMA MEMURU

Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

6

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

a) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

(Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı kamu personeli alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden 22 Haziran saat 17,00'a kadar alınacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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enes 36 dakika önce

82 hizmetli gekir mi arkadaşlar

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