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Başvurular Başladı: Hizmetli, Zabıta ve Memur Alımı Yapılıyor-63 KPSS ile

Güneykaya Belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 63 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru şekli haberimizde.

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Başvurular Başladı: Hizmetli, Zabıta ve Memur Alımı Yapılıyor-63 KPSS ile

Güneykaya Belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 63 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru şekli haberimizde.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:45
Başvurular Başladı: Hizmetli, Zabıta ve Memur Alımı Yapılıyor-63 KPSS ile

Sivas Güneykaya Belediyesi personel alımı başvuruları başladı.

Güneykaya Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 63 KPSS puan şartı ile 5 adet memur alımı yapılacağına yer verildi. İlandaki KPSS şartının 63 olarak belirlenmesi kafaları karıştırırken başvurular başladı.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Kadro

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

KPSS

Puan

Türü

Tahsildar

11

1

Herhangi bir ön lisans

programından mezun olmak

KPSSP93

V.H.K.İ.

11

1

Herhangi bir lisans programından mezun olmak

KPSSP3

Hizmetli

11

1

Lise, meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak

KPSSP94

Zabıta

Memuru

10

2

Herhangi bir ön lisans

programından mezun olmak

KPSSP93

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU

  • İş Talep Formu
  • Kimlik fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte; Zabıta Memuru kadrosu için şahsen, diğer kadrolar için posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak 28 Haziran mesai bitimine kadar Sivas İli Güneykaya Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ZEYNEP 12 dakika önce

Başvuruyu nereden nasıl yapacam yardimci olur musunuz

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Erkan 2 dakika önce

Güneykaya belediyesi başvuru başka illerden de yapılabiliyor mu nasıl öğrenebiliriz bilgisi olan varsa sevinirim..

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