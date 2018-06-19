Başvuru Tarihleri Açıklandı! Ziraat Bankası 235 Personel Alacak!

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden Bankanı'nın uzman yardımcısı alımı yapacağına dair duyurular art arda yayımlandı.

Söz konusu alım için başvuruların 20 Haziran ile 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilirken, alım için gerçekleştirilecek sınavın 11 Ağustos 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Ziraat Bankası'nın İstanbul'daki şubelerine 100 uzman yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası'nın çeşitli illerdeki şubelerine 95 Uzman Yardımcısı, Ziraat Teknoloji A.Ş.'ye (İstanbul) 40 uzman yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi. Aşağıdaki linklerden başvuru genel ve özel şartlarına göz atabilirsiniz.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

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KPSSCAFE - ANKARA