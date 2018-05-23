Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından bir ilan yayımlandı.

Geçtiğğimiz hafta DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda BOTAŞ, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 71 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB'de yayımlanmasının ardından personel alımı için başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda internetten müracaat yeterli olacaktır.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞEKLİ

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı bugün İŞKUR üzerinden açıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu internet üzerinden yapabilecek. İŞKUR kaydı olmayan adaylar ise https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde bulunan İş Arayan Üye Ol kısmından kaydını yapabilir.

1. Aşağıda verilen adresi kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada aşağıda gösterildiği gibi işyeri unvanı yazan kısma BOTAŞ yazın.

3. Daha sonra ise ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

İlanlara tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

MEMUR ALIMI KPSS HABERLERİ, KAMU PERSONELİ ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER