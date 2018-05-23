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Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)

BOTAŞ en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu 71 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvuru için istenen KPSS puan şartı 60.

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Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)

BOTAŞ en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu 71 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvuru için istenen KPSS puan şartı 60.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:56
Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından bir ilan yayımlandı.

Geçtiğğimiz hafta DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda BOTAŞ, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 71 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB'de yayımlanmasının ardından personel alımı için başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda internetten müracaat yeterli olacaktır.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞEKLİ

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı bugün İŞKUR üzerinden açıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu internet üzerinden yapabilecek. İŞKUR kaydı olmayan adaylar ise https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde bulunan İş Arayan Üye Ol kısmından kaydını yapabilir. 

1. Aşağıda verilen adresi kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada aşağıda gösterildiği gibi işyeri unvanı yazan kısma BOTAŞ yazın.

3. Daha sonra ise ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

İlanlara tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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