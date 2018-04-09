Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başvuru Ekranı Açıldı: 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu Personeli Alımı

Sahil güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 60 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Beklenen açıklama az önce geldi ve başvuru ekranı açıldı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru özel şartları nelerdir?

banner396

Başvuru Ekranı Açıldı: 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu Personeli Alımı

Sahil güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 60 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Beklenen açıklama az önce geldi ve başvuru ekranı açıldı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru özel şartları nelerdir?

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:32
Başvuru Ekranı Açıldı: 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu Personeli Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 şartı ile kamu personeli alımı başvuruları başladı.

Beklenen açıklama az önce geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sayfası üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda Sahil güvenllik Komutanlığına personel alımı başvurularının 9 Nisan günü başlayacağına yer verildi. 9 Nisan günü saat 15.00'da açılacağı bildirilen başvuru ekranı, Sahil güvenlik Komutanlığı sayfasında erişime açıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
  • Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
  • 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
  • Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

MEMUR, PERSONEL VE POLİS ALIMI HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıLise Mezunu Personel AlımıKPSSSahil Güvenlik Personel AlımıKamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülakat Şartı Yok: 236 Kamu Personel Alımı Başvuruları 10 Nisan 2018'de Bitiyor
Mülakat Şartı Yok: 236 Kamu Personel Alımı Başvuruları 10 Nisan 2018'de Bitiyor
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Son Günü: 10 Nisan 2018 (10-20 Bin TL Maaş Verilecek)
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Son Günü: 10 Nisan 2018 (10-20 Bin TL Maaş Verilecek)
Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor
Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim