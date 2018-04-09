Başvuru Ekranı Açıldı: 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu Personeli Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 şartı ile kamu personeli alımı başvuruları başladı.

Beklenen açıklama az önce geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sayfası üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda Sahil güvenllik Komutanlığına personel alımı başvurularının 9 Nisan günü başlayacağına yer verildi. 9 Nisan günü saat 15.00'da açılacağı bildirilen başvuru ekranı, Sahil güvenlik Komutanlığı sayfasında erişime açıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

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