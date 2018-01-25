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Az Önce Yayımlandı: Yargıtay En Az Lise Mezunu 110 Memur Alımı Yapacak

Yargıtay Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alıma başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtildi.

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Az Önce Yayımlandı: Yargıtay En Az Lise Mezunu 110 Memur Alımı Yapacak

Yargıtay Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alıma başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 23:50
Az Önce Yayımlandı: Yargıtay En Az Lise Mezunu 110 Memur Alımı Yapacak

Son dakika.. Son dakika... Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Yargıtay Başkanlığına 110 memur alımı yapılacağı açıklandı.

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ĠliĢkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucunu göre personel alınacaktır"

Başivuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

# Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)

# Sözleşmeli Mühendis ve SözleĢmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1978 ve sonrası olanlar)

# 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

# Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru

İlana başvurular 29 Ocak'ta başlayacak. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) adresi üzerinden alınacak.

Başvuru Özel Şartları için TIKLAYIN

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 00:41
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