Az Önce Duyuruldu! 154 Sözleşmeli Personel Alınacak! Başvurular Başlıyor

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alımı yapacğaına dair duyuru az önce Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla duyuruldu.

DPB'den yapılan duyuruda "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken söz konusu alım için başvuruların 18 Nisan ile 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Dairesi başkanlığına şahsen yapılacağı belirtildi.

Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan bilgisi aşağıdaki gibi olacak:

Başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesindeki şartları taşıması, erkek adaylar için askerli hizmetini yapmış olması ya da muaf ya da tecilli olması, 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuruda istenen belgeler aşağıdaki gibi olacak:

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