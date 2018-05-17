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Atkaracalar Belediyesi 60 KPSS ile Lise Mezunu 1 Memur Alımı Yapıyor

Atkaracalar Belediye Başkanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanda Tahsildar kadrosunda istihdam etmek üzere 1 adet memur alımı yapılacağı bildirildi.

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Atkaracalar Belediyesi 60 KPSS ile Lise Mezunu 1 Memur Alımı Yapıyor

Atkaracalar Belediye Başkanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanda Tahsildar kadrosunda istihdam etmek üzere 1 adet memur alımı yapılacağı bildirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:02
Atkaracalar Belediyesi 60 KPSS ile Lise Mezunu 1 Memur Alımı Yapıyor

Atkaracalar Belediye Başkanlığı DPB'de bir memur alım ilanı yayımladı.

Çankırı İline bağlı olan Atkaracalar İlçesinin Belediye Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanında 1 adet memur alımı yapacağını duyurdu. lise mezunu adaylar arasından yapılacak kamu personeli alımında adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerektiğine yer verildi.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımı ile alınacak personel Tahsildar kadrosunda istihdam edilecek. Erkek ve kadın adaylar arasından yapılcak personel alımında başvuru şartları şu şekilde; 

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az 10 yıllık bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak
  • Herhangi bir Kamu kuruluşunda en az 2 yıllık tahsildarlık deneyimi olduğunu belgelemek,

BAŞVURU

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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