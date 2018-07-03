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Alımlar Lise Mezunu ve Kadrolu: 60 KPSS ile Sahil Güvenlik Personel Alıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu adaylar arasından 60 KPSS şartı ile kadrolu kamu işçisi alımı yapıyor. İlana başvurular devam ediyor. Başvuru ekranı ve diğer detaylar haberimizde.

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Alımlar Lise Mezunu ve Kadrolu: 60 KPSS ile Sahil Güvenlik Personel Alıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu adaylar arasından 60 KPSS şartı ile kadrolu kamu işçisi alımı yapıyor. İlana başvurular devam ediyor. Başvuru ekranı ve diğer detaylar haberimizde.

03 Temmuz 2018 Salı 17:20
Alımlar Lise Mezunu ve Kadrolu: 60 KPSS ile Sahil Güvenlik Personel Alıyor

İŞKUR aracılığıyla Sahil güvenlik Komutanlığına personel alımı yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımlanan ilanlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, kadrolu işçi kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurduç İlanın yayımlanmasının ardından başvurular İŞKUR aracılığıyla Haziran ayı sonunda başladı. 

Yayımlanan ilanlar şu şekilde;

BAŞVURU DETAYLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan duyuruda alım yapılan kadrolar için istenen genel şartlar şu şekilde verildi:

"Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alan adayların başvuruları kabul edilecektir. *** Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. ***Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir."

ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN

Yayımlanan bu ilana başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını internet üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak ve ilan detaylarına gitmek için aşağıda bulunan bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma SAHİL GÜVENLİK yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki ksıımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Musap 56 dakika önce

Beyler 2016 nin kpsssimi dikkate alincak yani bu sene kpssye giren lise mezunu 60 uzerinde alirsa basvuru yapamicakmi bilgisi olan varsa yazsin simdiden tesekkur ediyorum..

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yakup 4 dakika önce @Musap

kardeşim lise mezunu ve 2016 kpss dikkate alınacak be öyle biliyorum. Ben de önlisans mezunuyum başvuramıyorum....

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Murat 3 saat önce

Maaş durumu nasıl bilen biri Yardımcı olabilir mi

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Aykut 2 saat önce

Önlisans mezunuyum kpss puanım 68 ama basvuramiyorum çünkü lise mezunu değilim ben böyle bir sistem görmedim üniversite mezununa iş yok lise mezununa var

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Musap 54 dakika önce

Beyler 2016 nin kpsssimi dikkate alincak yani bu sene kpssye giren lise mezunu 60 uzerinde alirsa basvuru yapamicakmi bilgisi olan varsa yazsin simdiden tesekkur ediyorum..

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