Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adli Tıp Kurumu 200 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte Başvuru Şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular başlıyor. Peki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı kamu personeli alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

Adli Tıp Kurumu 200 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte Başvuru Şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular başlıyor. Peki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı kamu personeli alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:39
Adli Tıp Kurumu 200 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları başlıyor.

Geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanında Adli Tıp Kurumu, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu bünyesinde memur olmak isteyen memur adayları, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

HANGİ KADROILARA KAÇ MEMUR ALINACAK? MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
  • KPSS'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURULAR 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı başvuruları 4 Haziran günü başlayacak. Başvurular Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu internet sitesi üzerinden açılacak başvuru linkinden yapılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Kurumu Personel AlımıMemur AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS'li ve KPSS'siz 40 Kamu Personeli Alımı-Mülakat Yok !
KPSS'li ve KPSS'siz 40 Kamu Personeli Alımı-Mülakat Yok !
Düzce Üniversitesi Mülakatsız 92 Kamu Personel Alımı Başvurusunda Son Günler !
Düzce Üniversitesi Mülakatsız 92 Kamu Personel Alımı Başvurusunda Son Günler !
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı (Hizmetli, Büro Personeli, Mühendis ve Şoför)
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı (Hizmetli, Büro Personeli, Mühendis ve Şoför)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim