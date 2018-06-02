Adli Tıp Kurumu 200 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları başlıyor.

Geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanında Adli Tıp Kurumu, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu bünyesinde memur olmak isteyen memur adayları, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

HANGİ KADROILARA KAÇ MEMUR ALINACAK? MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

KPSS'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURULAR 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı başvuruları 4 Haziran günü başlayacak. Başvurular Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu internet sitesi üzerinden açılacak başvuru linkinden yapılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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