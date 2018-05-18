Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018

Adalet Bakanlığı ile CTE bugün 4 ilan yayımladı.
Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından 14 bin 504 adet kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu.
Yayımlanan ilanlarda Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı, 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci), 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı alımı yapacağını duyurdu.
İLANLARIN TÜMÜ
Yayımlanan ilanların detayları şu şekilde;
Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN
527 Mübaşir Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
4771 Zabıt Katibi Alım Detayları İçin TIKLAYIN
1344 İcra Katibi Alımı Detayları İçin TIKLAYIN
BAŞVURULAR 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR
İlanlara başvurular 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;
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Sözleşmeli memur için kpss 70 puanı nedir ya diyelim ki kabul edildin girdin 1-2 yıl sonra işi bitince sözleşmeni yenilemeyecek haksızmıyım ?
Hangi illere alınıyor
neden bu kpss de lise, önlisan ve lisans olarak ayrım yapılmıyor. sonuc olarak lise kpss ile lisans kpss bir değil ki zorluk dereceleri farklı. misal lise kpss de 75 cok rahat alınabilirken lisans kpss de ıstıkrarlı calısmak zorundasın cunku lisans kpss lise ve önlisans 'a göre cok daha zor ve bilgiye dayalı sınav. ayrım yapılması gerekiyor ama nerdeeee
neden bu kpss de lise, önlisan ve lisans olarak ayrım yapılmıyor. sonuc olarak lise kpss ile lisans kpss bir değil ki zorluk dereceleri farklı. misal lise kpss de 75 cok rahat alınabilirken lisans kpss de ıstıkrarlı calısmak zorundasın cunku lisans kpss lise ve önlisans 'a göre cok daha zor ve bilgiye dayalı sınav. ayrım yapılması gerekiyor ama nerdeeee
Destek personeli engelialimi var
Mikacpuan 62 kpss
Destek personeli engelialimi var
Mikacpuan 62 kpss