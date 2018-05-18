Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018

Adalet Bakanlığı ile CTE bugün 4 ilan yayımladı.

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından 14 bin 504 adet kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı, 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci), 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı alımı yapacağını duyurdu.

İLANLARIN TÜMÜ

Yayımlanan ilanların detayları şu şekilde;

Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN

527 Mübaşir Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

4771 Zabıt Katibi Alım Detayları İçin TIKLAYIN

1344 İcra Katibi Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

BAŞVURULAR 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR

İlanlara başvurular 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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