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Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018

Adalet Bakanlığı ile CTE, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile 14 bin 504 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı ile CTE'nin personel alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018

Adalet Bakanlığı ile CTE, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile 14 bin 504 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı ile CTE'nin personel alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

18 Mayıs 2018 Cuma 12:48
Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018

Adalet Bakanlığı ile CTE bugün 4 ilan yayımladı.

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından 14 bin 504 adet kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför ,  99 sözleşmeli teknisyen  ve 69 sözleşmeli aşçı,  6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci), 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı alımı yapacağını duyurdu.

İLANLARIN TÜMÜ

Yayımlanan ilanların detayları şu şekilde;

Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN

527 Mübaşir Alım İlanı  Detayları İçin TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

4771 Zabıt Katibi Alım Detayları İçin TIKLAYIN

1344 İcra Katibi Alımı  Detayları İçin TIKLAYIN

BAŞVURULAR 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR

İlanlara başvurular 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Baris 2 saat önce

Sözleşmeli memur için kpss 70 puanı nedir ya diyelim ki kabul edildin girdin 1-2 yıl sonra işi bitince sözleşmeni yenilemeyecek haksızmıyım ?

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Aşçı adayi 1 saat önce

Hangi illere alınıyor

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ismet 1 saat önce

neden bu kpss de lise, önlisan ve lisans olarak ayrım yapılmıyor. sonuc olarak lise kpss ile lisans kpss bir değil ki zorluk dereceleri farklı. misal lise kpss de 75 cok rahat alınabilirken lisans kpss de ıstıkrarlı calısmak zorundasın cunku lisans kpss lise ve önlisans 'a göre cok daha zor ve bilgiye dayalı sınav. ayrım yapılması gerekiyor ama nerdeeee

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yeter 1 saat önce

neden bu kpss de lise, önlisan ve lisans olarak ayrım yapılmıyor. sonuc olarak lise kpss ile lisans kpss bir değil ki zorluk dereceleri farklı. misal lise kpss de 75 cok rahat alınabilirken lisans kpss de ıstıkrarlı calısmak zorundasın cunku lisans kpss lise ve önlisans 'a göre cok daha zor ve bilgiye dayalı sınav. ayrım yapılması gerekiyor ama nerdeeee

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Dondu 38 dakika önce

Destek personeli engelialimi var
Mikacpuan 62 kpss

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Dondu 38 dakika önce

Destek personeli engelialimi var
Mikacpuan 62 kpss

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