Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alımı Yapacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir? )

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatında GİH sınıfında yer alan 6 adet Stajyer kontrolör kadrsouna açıktan atama yapılacak. Bakanlığın söz konusu alımı için başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, 2017 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gibi şartlar bulunuyor.

Başvuru Genel Şartlarının tamamı şu şekilde :

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör alımı için başvurular 8 Ocak ile 19 Ocak 2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen ya da en geç son başvuru tarihine kadar aynı adrese posta yoluyla yapılacak. Talep edilen belgeler de Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuru için gerekli belgeler şu şekilde :

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Başarı sıralamasına göre adaylar atamaya hak kazanacak. Sözlü sınavın yapılacağı tarih 12-13 Şubat 2018 olarak açıklandı.

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