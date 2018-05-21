Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanlığı'na En Az Lise Mezunu 14 Binden Fazla Personel Alınacak! Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı CTE'nin geçtiğimiz gün art arda yayımladığı personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı. 

banner396

Adalet Bakanlığı'na En Az Lise Mezunu 14 Binden Fazla Personel Alınacak! Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı CTE'nin geçtiğimiz gün art arda yayımladığı personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:04
Adalet Bakanlığı'na En Az Lise Mezunu 14 Binden Fazla Personel Alınacak! Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı CTE'nin geçtiğimiz gün art arda yayımladığı personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı. 

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Şoför, Mübaşir, Hizmetli, Psikolog, Sosyal Çalışmacı gibi pozisyonlarda 14 binin üzerinde personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlgili duyuruda alımlar için başvuru işlemlerinin Adalet Komisyonları üzerinden gerçekleşeceği belirtilmişti. Söz konusu personel alımlarına dair tüm detayları barındıran başvuru kılavuzlarına erişim sağlamak için TIKLAYIN.

Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair aklınıza takılanları sorabileceğiniz, diğer adaylarla iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYIN

Kamudan haberler, son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirmeyi unutmayın.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAdalet Bakanlığı Personel AlımıAdalet Bakanlığı Personel Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
S 4 saat önce

Bu sefer bari en az 60 olsun ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
ÖSYM EKPSS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı
ÖSYM EKPSS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı
2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri
2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri
PTT 5 Bin KPSS'siz Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018
PTT 5 Bin KPSS'siz Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim