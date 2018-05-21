Adalet Bakanlığı'na En Az Lise Mezunu 14 Binden Fazla Personel Alınacak! Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı CTE'nin geçtiğimiz gün art arda yayımladığı personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Şoför, Mübaşir, Hizmetli, Psikolog, Sosyal Çalışmacı gibi pozisyonlarda 14 binin üzerinde personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlgili duyuruda alımlar için başvuru işlemlerinin Adalet Komisyonları üzerinden gerçekleşeceği belirtilmişti. Söz konusu personel alımlarına dair tüm detayları barındıran başvuru kılavuzlarına erişim sağlamak için TIKLAYIN.

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