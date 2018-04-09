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Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıktan sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor. KPSS 60 şartı ile yapılacak personel alımında başvurular bugün başlıyor. Peki başvuru ekranı saat kaçta açılacak?

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Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıktan sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor. KPSS 60 şartı ile yapılacak personel alımında başvurular bugün başlıyor. Peki başvuru ekranı saat kaçta açılacak?

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:48
Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün saat 15.00'da başlayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıktan sözleşmeli personel alımı için geçtiğimiz gün ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilanın ardından başvuru ekranının açılması beklendi. İlanda başvuruların 9 Nisan günü başlayacağına yer verildi. 9 Nisan tarihinin gelmesi ile birlikte memur adayları başvuru ekranını araştırmaya başladı. Bazı internet siteleri ise başvuruların başladığını memur adaylarına bildirdi. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım ilanına bakıldığında başvuruların 9 Nisan günü saat 15,00'da başlayacağı görülüyor.

Kılavuzda yazan ifadeler şu şekilde;

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA KPSSCAFE'DE

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldığı anda KPSSCAFE olarak takipçilerimiz ile paylaşacağız. Başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN

Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 21:29
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Berber metin 7 saat önce

59 dan olmazmı

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Ayşe 6 saat önce

Maalesef dene istersen puan tutmadığı için uyarı verir tam 60 olması lazım :( arkadaşlar başvuranlardan kim nereye basvuracak

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Gül 2 saat önce

An itibariyle ankaraya başvuru yapmış bulunmaktayim. Rabbim herkese hayirlisini versin ama keşke kadrolu olsaydı

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Gül 2 saat önce

An itibariyle ankaraya başvuru yapmış bulunmaktayim. Rabbim herkese hayirlisini versin ama keşke kadrolu olsaydı

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