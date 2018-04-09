Açıktan 60 KPSS ile 240 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 15.00'da Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün saat 15.00'da başlayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıktan sözleşmeli personel alımı için geçtiğimiz gün ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilanın ardından başvuru ekranının açılması beklendi. İlanda başvuruların 9 Nisan günü başlayacağına yer verildi. 9 Nisan tarihinin gelmesi ile birlikte memur adayları başvuru ekranını araştırmaya başladı. Bazı internet siteleri ise başvuruların başladığını memur adaylarına bildirdi. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım ilanına bakıldığında başvuruların 9 Nisan günü saat 15,00'da başlayacağı görülüyor.

Kılavuzda yazan ifadeler şu şekilde;

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA KPSSCAFE'DE

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldığı anda KPSSCAFE olarak takipçilerimiz ile paylaşacağız. Başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN

Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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