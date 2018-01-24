9 Kamu Kurumunun Memur Personel Alımı Başvurusu İçin Son gün: 26 Ocak 2018

Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımladıkları ilanlar ile memur alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlardan bazıları için başvurularda son günlere girildi.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Yaylakent Belediye Başkanlığı memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kurumların ilanlarına başvurular için son günün 26 Ocak 2018 olduğu açıklandı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvuruları 26 Ocak cuma günü sona eren memur alım ilanlarını tek başlık altında derledik.

Kamu Düzeni ve Güveni Müsteşarlığı 8 Memur Alımı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda 8 kişilik alımla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 8 (Sekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir." İlanın detayları ve başvuru şartları için TIKLAYIN

Ulaştırma Bakanlığı 4 Memur Alımı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 4 adet memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları 26 Ocak'ta sona erecek memur alım ilanının detayları için lütfen TIKLAYIN

Berlin Büyükelçiliği 1 Personel Alımı

Berlin Büyükelçiliği tarafından DPB'de yayımlanan ilanda sekreter pozisyonunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 1 adet personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartının aranmadığı ve en az lise mezunu adaylar arasından yapılan alımın detaylarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

Rotterham Başkonsolosluğu 1 Personel Alımı

Rotterham Başkonsolosluğu tarafından yayımlanan ilanda türk uyruklu vatandaşlararasından sekreter pozisyonuna 1 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartının aranmadığı ve en az lise mezunu adaylar arasından yapılan alımın detaylarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3 Personel Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından yayımlanan ilanda bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere 3 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 70 puan şartı ile yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

Yaylakent Belediyesi 2 Personel Alımı

Yaylakent Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda sürekli işçi kadrosunda istihdam etmek üzere 2 adet personel alımı yapılacağı açıklandı. Temizlik işçisi pozisyonunda istihdam edilecek personeller için aranan eğitim seviyesi ilköğretim olarak açıklandı. İlanın detayları için TIKLAYIN

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Kafkas Üniversitesi 11 akademik personel alımı yapıyor.

Adıyaman Üniversitesi 3 akademik personel alımı yapıyor.

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